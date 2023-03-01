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Успешно завершилась подписка на ”Облигации ASCO“

Успешно завершилась подписка на ”Облигации ASCO“ Успешно завершилась подписка на ”Облигации ASCO“, выпущенные в обращение ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).
Финансы
1 марта 2023 г. 19:07
Успешно завершилась подписка на ”Облигации ASCO“

Успешно завершилась подписка на ”Облигации ASCO“, выпущенные в обращение ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, номинальная стоимость каждой из процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций составляет 1 000 долларов США, а общий объем эмиссии - 100 миллионов долларов США.

Инвесторы, желающие приобрести облигации ASCO на первичном рынке, могут обратиться к андеррайтеру – ЗАО “Инвестиционная компания PASHA Capital”.

Размещение этих облигаций среди подписавшихся инвесторов будет осуществляться 3 марта 2023 года через торговую платформу ЗАО “Бакинская фондовая биржа”.

После завершения размещения эти облигации будут размещены на вторичном рынке в листинге “премиум” ЗАО “Бакинская фондовая биржа”.

Отметим, что доходы от облигаций будут направлены на расширение Внекаспийской деятельности ASCO, а также на приобретение более крупных судов нового типа для грузоперевозок в международных бассейнах.

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Версия на азербайджанском языке “ASCO istiqrazları”na abunə yazılmış investorlar arasında yerləşdirilmə tarixi açıqlanıb

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