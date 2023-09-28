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Успешно завершено обращение облигаций AzerGold

Успешно завершено обращение облигаций AzerGold Завершился срок обращения процентных необеспеченных бездокументарных именных облигаций, эмитированных Закрытым Акционерным Обществом (ЗАО) AzerGold, одной из основных государственных компаний-экспортеров ненефтяного сектора Азербайджана.
Финансы
28 сентября 2023 г. 18:07
Успешно завершено обращение облигаций AzerGold

Завершился срок обращения процентных необеспеченных бездокументарных именных облигаций, эмитированных Закрытым Акционерным Обществом (ЗАО) AzerGold, одной из основных государственных компаний-экспортеров ненефтяного сектора Азербайджана.

Как сообщили Report в AzerGold, выполнен последний, 12-й купонный платеж на сумму 200 000 долларов США по облигациям AzerGold, выпущенных в обращение в 2020 году на Бакинской фондовой бирже методом аукциона в целях использования альтернативных финансовых инструментов в связи с реализацией новых горнодобывающих проектов ЗАО, вклада в развитие рынка ценных бумаг страны, а также создания выгодных и надежных инвестиционных возможностей для граждан.

В результате 12 купонных выплат по облигациям AzerGold, осуществленных на ежеквартальной основе в течение трехлетнего периода обращения, наряду с процентными доходами в размере 2 400 000 долларов США на счета держателей облигаций были перечислены основные средства в размере 20 000 000 долларов США. На этом процесс распределения средств между инвесторами на общую сумму 22 400 000 долларов США завершился.

Следует напомнить, что облигации AzerGold номинальной стоимостью 100 долларов США общим объемом эмиссии 20 000 000 долларов США были выпущены в обращение в два транша 24 сентября и 30 ноября 2020 года по купонной ставке 4% годовых. Средняя доходность предназначенных для широкой публики облигаций, в качестве андеррайтера которых выступила инвестиционная компания Pasha Kapital, составила 3,35 %.

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Версия на азербайджанском языке “AzerGold”un istiqrazlarının tədavül müddəti başa çatıb

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