Ущерб врачебно-санитарной службы АЖД вырос почти на 15%

Врачебно-санитарная служба ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) завершила 2022 год с чистым убытком в размере 48 тыс. манатов.

Врачебно-санитарная служба ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) завершила 2022 год с чистым убытком в размере 48 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность организации, это на 14,15% больше, чем в 2021 году.

В прошлом году основные операционные доходы врачебно-санитарной службы составили 1,981 млн манатов (на 6,4% меньше, чем годом ранее), прочие операционные доходы - 10,027 млн манатов (на 10,8% больше), затраты на персонал - 9,622 млн манатов (на 15,4% больше), расходы на амортизацию - 983 тыс. манатов (на 4,5% меньше), другие операционные расходы - 885 тыс. манатов (на 26,3% меньше), выплаты по налогу на прибыль - 44 тыс. манатов (на 57,1% больше).

На 1 января текущего года активы врачебно-санитарной службы составили 10,233 млн манатов, что на 0,2% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства организации выросли на 4% - до 1,259 млн манатов, а балансовый капитал снизился на 0,3% - до 8,974 млн манатов.