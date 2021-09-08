Ущерб от урагана “Ида” приблизился к $100 млрд

Ущерб американской экономике от урагана “Ида” оценивается в 95 млрд долларов США

Ущерб американской экономике от урагана “Ида” оценивается в 95 млрд долларов США.

Эти данные, как сообщает Report со ссылкой на CNBC , приводятся в отчете AccuWeather.

Цифры являются предварительными и в будущем, скорее всего, возрастут.

Ранее компания оценивала ущерб в 70-80 млрд долларов США.

“Ураган окажет “заметное негативное влияние” на экономику США в течение третьего и четвертого кварталов”, - отмечают авторы отчета.

При этом “Ида” не является самым разрушительным ураганом. По оценкам AccuWeather, стихийное бедствие занимает лишь 7-ое место, если учитывать по объему нанесенного экономического ущерба.

На первом месте находится ураган “Катрина” (320 млрд долларов США), на втором - “Мария” (215 млрд долларов США), на третьем - “Сэнди” (210 млрд долларов США).