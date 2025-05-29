О нас

USACC: Азербайджан является крупнейшим инвестором в финансовые рынки США на Южном Кавказе

USACC: Азербайджан является крупнейшим инвестором в финансовые рынки США на Южном Кавказе 111
Финансы
29 мая 2025 г. 10:34
USACC: Азербайджан является крупнейшим инвестором в финансовые рынки США на Южном Кавказе

Азербайджан является крупнейшим инвестором в финансовые рынки США среди стран Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом сообщил исполнительный директор Торгово-промышленной палаты США–Азербайджан (USACC) Натиг Бахышов по итогам второй банковской миссии Азербайджана в Соединенные Штаты.

Отмечается, что высокоуровневая программа под названием “Укрепление банковского комплаенса и финансовой целостности: Азербайджано-американская регуляторная обменная миссия” объединила руководителей комплаенс-служб ведущих азербайджанских банков с представителями ключевых американских регуляторов и финансовых институтов. Цель - углубление двустороннего диалога, совершенствование банковских практик и развитие долгосрочного партнерства между финансовыми секторами двух стран.

В рамках визита делегация провела встречи в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Госдепартаменте США, Федеральном резервном банке Нью-Йорка, Американской банковской ассоциации, Citibank, BNY Mellon, Moody’s, Dentons и Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS).

“Азербайджан является крупнейшим инвестором в финансовые рынки США среди стран Южного Кавказа. Торгово-экономические отношения между нашими странами обладают большим потенциалом. Строгое соблюдение азербайджанскими банками международных стандартов комплаенса играет важную роль в дальнейшем укреплении этих связей”, - отметил Н. Бахышов.

Он добавил, что USACC совместно с Ассоциацией банков Азербайджана (АБА) будет и дальше поддерживать и развивать эти стратегические инициативы.

По его словам, последние годы наблюдается заметное расширение корреспондентских отношений между банками Азербайджана и США: сегодня более 10 азербайджанских банков имеют прямые корреспондентские связи с американскими финансовыми учреждениями.

“Мы видим рост доверия к банковскому сектору Азербайджана, который является одним из наиболее устойчивых и развитых в регионе. Такие миссии открывают уникальные возможности для взаимного обучения, развития компетенций и укрепления институционального сотрудничества”,- отметил Анар Керимов, директор по комплаенсу PASHA Bank и председатель Рабочей группы АБА по комплаенсу.

Во второй миссии приняли участие представители 11 азербайджанских банков.

Напомним, что первая банковская миссия Азербайджана в США состоялась в 2024 году. Ее возглавил председатель Центрального банка, а в состав делегации вошли топ-менеджеры 11 ведущих банков страны. В ходе той миссии обсуждались перспективы сотрудничества с Международной финансовой корпорацией США (DFC), Экспортно-импортным банком США (Exim Bank), Бюро промышленности и безопасности Минторга США, а также с банком BNY.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке USACC: Azərbaycan Cənubi Qafqaz ölkələri arasında ABŞ-nin maliyyə bazarlarının ən böyük investorudur
Версия на английском языке USACC: Azerbaijan biggest investor in US financial markets in South Caucasus

Самое читаемое

Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
23 мая 2025 г. 11:08
В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
В Южной Корее военно-транспортный самолет потерпел крушение, погибли два человека
В Южной Корее военно-транспортный самолет потерпел крушение, погибли два человека
29 мая 2025 г. 11:12
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
23 мая 2025 г. 16:17
Черногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
ФотоЧерногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
24 мая 2025 г. 20:38
ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран
ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран
26 мая 2025 г. 11:39
Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины
Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины
26 мая 2025 г. 16:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi