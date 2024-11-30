Уровень задолженности населения Азербайджана вырос на 10 п.п

Индекс диффузии по уровню задолженности населения Азербайджана в III квартале года вырос на 10 процентных пунктов по сравнению с аналогичным кварталом 2023 года и составил 23%. При этом уровень задолженности населения в квартальном исчислении не изменился

Индекс диффузии по уровню задолженности населения Азербайджана в III квартале года вырос на 10 процентных пунктов по сравнению с аналогичным кварталом 2023 года и составил 23%. При этом уровень задолженности населения в квартальном исчислении не изменился.

Как сообщает Report, об этом говорится в опросе Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о кредитной деятельности.

По данным, у 75% банков-респондентов указанные показатели не изменились, тогда как 25% отметили их умеренный рост. Самый высокий показатель индекса диффузии по уровню задолженности был зафиксирован во II квартале 2022 года, когда он составлял 29%.

На 1 ноября текущего года объем потребительских кредитов в банковском секторе Азербайджана увеличился на 22,6% в годовом исчислении, достигнув 8 277,8 млн манатов. Однако за этот же период объем просроченных потребительских кредитов вырос на 26,6% по сравнению с прошлым годом и составил 256 млн манатов.