О нас

Уровень задолженности населения Азербайджана вырос на 10 п.п

Уровень задолженности населения Азербайджана вырос на 10 п.п Индекс диффузии по уровню задолженности населения Азербайджана в III квартале года вырос на 10 процентных пунктов по сравнению с аналогичным кварталом 2023 года и составил 23%. При этом уровень задолженности населения в квартальном исчислении не изменился
Финансы
30 ноября 2024 г. 13:57
Уровень задолженности населения Азербайджана вырос на 10 п.п

Индекс диффузии по уровню задолженности населения Азербайджана в III квартале года вырос на 10 процентных пунктов по сравнению с аналогичным кварталом 2023 года и составил 23%. При этом уровень задолженности населения в квартальном исчислении не изменился.

Как сообщает Report, об этом говорится в опросе Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о кредитной деятельности.

По данным, у 75% банков-респондентов указанные показатели не изменились, тогда как 25% отметили их умеренный рост. Самый высокий показатель индекса диффузии по уровню задолженности был зафиксирован во II квартале 2022 года, когда он составлял 29%.

На 1 ноября текущего года объем потребительских кредитов в банковском секторе Азербайджана увеличился на 22,6% в годовом исчислении, достигнув 8 277,8 млн манатов. Однако за этот же период объем просроченных потребительских кредитов вырос на 26,6% по сравнению с прошлым годом и составил 256 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əhalisinin borclanma səviyyəsi 10 faiz bəndi artıb

Экслюзивные новости

Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi