Уровень долларизации вкладов в Азербайджане продолжает снижаться

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Уровень долларизации банковских вкладов населения Азербайджана на 1 июля 2018 года составил 62,4%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

На 1 июня этот показатель был равен 62,9%, то есть в июне долларизация снизилась на 0,5%.

Уровень долларизации на начало года составил 66,5%, на 1 июня прошлого года - 73,4%.

Объем банковских вкладов населения Азербайджана на 1 июля составил 8 109,3 млн манатов, из них в иностранной валюте размещено 5 060,6 млн манатов.