Уровень долларизации вкладов населения в Азербайджане снизился

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Уровень долларизации банковских вкладов населения Азербайджана на 1 декабря 2018 года составил 62,56%.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 0,98 п.п. меньше, чем в предыдущем месяце.

На 1 ноября данный показатель был равен 63,54%, на 1 октября – 62,55%, на 1 сентября - 63,01%. Таким образом, в сентябре долларизация снизилась на 0,46 п.п, в октябре - 0,99 п.п. Уровень долларизации на начало 2018 года составил 66,5%.

Объем банковских вкладов населения Азербайджана на 1 декабря составил 8 073,5 млн манатов, из них в иностранной валюте размещено 5 051,1 млн манатов.