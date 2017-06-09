Уровень долларизации вкладов Азербайджана снизился

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Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В структуре банковских вкладов населения Азербайджана уровень долларизации на 1 мая 2017 года достиг 76,6%.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, на 1 апреля этот показатель был равен 78,6%, в соответствующем периоде прошлого года – 81,7%.

Согласно отчету ЦБА, на конец апреля объем вкладов физических лиц в банках составил 6 873,2 млн манатов. Это на 38,2 млн манатов или 0,55% меньше, чем месяцем ранее. В годовом исчислении вклады сократились на 575,5 млн манатов или 7,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 811,8 млн манатов или 10,6%.