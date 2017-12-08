Уровень долларизации в Азербайджане упал ниже 70%

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В структуре банковских вкладов населения Азербайджана уровень долларизации на 1 ноября достиг 69,92%.

В прошлом месяце этот показатель был равен 71,78%, на 1 января - 79,63%.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, долларизация депозитной базы на 1 ноября составила 74,4%, на 1 октября - 74,6%, на 1 января – 75,29%, на 1 ноября прошлого года – 75,5%.

В структуре кредитов по состоянию на 1 ноября уровень долларизации составил 41,14%, на 1 октября - 41,99%, на 1 января – 47,32%, на 1 ноября 2016 года – 46,21%.