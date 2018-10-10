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    Уровень долларизации банковских вкладов в Азербайджане повысился

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Уровень долларизации банковских вкладов населения Азербайджана на 1 сентября 2018 года составил 63%.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

    На 1 августа этот показатель был равен 62,3%, то есть в августе долларизация повысилась на 0,7 п.п. Уровень долларизации на начало года составил 66,5%, на 1 сентября прошлого года – 72,2%.

    Объем банковских вкладов населения Азербайджана на 1 сентября составил 8 020,8 млн манатов, из них в инвалюте размещено 5 053,9 млн манатов.

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