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    Ураганы "Харви" и "Ирма" стоили экономике США почти 300 млрд долларов

    В четвертом квартале прогнозируется рост экономики

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Двойной удар стихии - ураганы "Харви" и "Ирма" могут стоить экономике США порядка 290 млрд долларов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, это прогнозируют эксперты AccuWeather. Совокупный ущерб от двух ураганов, по оценкам AccuWeather, составит 1,5% ВВП США.

    "Мы полагаем, что ущерб от урагана "Ирма" достигнет 100 млрд долларов, что соответствует около 0,5% ВВП США, составляющего 19 трлн долларов. Ураган "Харви", по нашим оценкам, окажется самым затратным стихийным бедствием в истории США, связанный с ним ущерб может достигнуть 190 млрд долларов, что равняется 1% американского ВВП", - отмечает глава AccuWeather Джоэль Майерс.

    Экономический ущерб, учитываемый AccuWeather, включает перебои в работе бизнеса, рост безработицы, повреждение объектов инфраструктуры и жилой недвижимости, а также рост цен на топливо.

    Напомним, что ранее аналитики Goldman Sachs спрогнозировали негативное влияние ураганов на рост экономики США в третьем квартале. Банк снизил прогноз по экономическому росту до 2% с 2,8%. Начало работ по восстановлению инфраструктуры и устранению последствий ураганов заметно активизирует экономические процессы, что приведет к увеличению роста экономики на дополнительные 0,4 процентных пункта в четвертом квартале. 

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