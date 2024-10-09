Ураган "Милтон" может привести к убыткам в размере $60 млрд для мировой страховой отрасли

Убытки для страховых компаний от надвигающегося на штат Флорида урагана "Милтон" могут достичь 60 млрд долларов, что сравнимо с ущербом от самых разрушительных ураганов в истории США "Иэн" и "Катрина".

Убытки для страховых компаний от надвигающегося на штат Флорида урагана "Милтон" могут достичь 60 млрд долларов, что сравнимо с ущербом от самых разрушительных ураганов в истории США "Иэн" и "Катрина".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

Аналитики глобального инвестиционного банка RBC Capital Markets считают, что ураган "Милтон" может привести к убыткам в размере 60 млрд долларов для мировой страховой отрасли, вызвав резкий рост цен на перестрахование в 2025 году. По информации агентства, это также может привести к росту акций некоторых страховых компаний.

Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что ураган "Милтон" в южной части Мексиканского залива усилился до пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Метеорологи лаборатории Беркли, аффилированной с Калифорнийским университетом, предложили ввести шестую категорию, поскольку "Милтон" по силе порывов ветра может выйти за рамки пятой.

Власти Флориды рекомендовали более 5,5 млн жителей штата покинуть свои дома и эвакуироваться из-за приближения урагана "Милтон".