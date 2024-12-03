UPT: Средняя комиссия за денежные переводы упала ниже 7%

Средняя комиссия за денежные переводы по всему миру значительно снизилась по сравнению с несколькими годами ранее.

Средняя комиссия за денежные переводы по всему миру значительно снизилась по сравнению с несколькими годами ранее.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный вице-президент международной системы денежных переводов UPT (Universal Payment Transfer) Мурат Кастан на VIII Международном банковском форуме в Баку.

По его словам, денежные переводы очень важны для международных мигрантов, которые отправляют деньги своим родным за границу на самые необходимые нужды.

"На сегодняшний день средняя комиссия за денежные переводы в мировом масштабе упала ниже 7%, при этом несколько лет назад этот показатель составлял 11-12%. В некоторых странах этот показатель относительно высокий, в некоторых - относительно низкий", - сказал он.