"Управление военизированной охраны" завершило прошлый год с убытком

ООО "Управление военизированной охраны", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, завершило 2022 год с убытком в 281 тыс. манатов. Однако в 2021 году компания имела чистую прибыль в размере 180 тыс. манатов. Как сообщает Report,

ООО "Управление военизированной охраны", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, завершило 2022 год с убытком в 281 тыс. манатов. Однако в 2021 году компания имела чистую прибыль в размере 180 тыс. манатов.



Как сообщает Report, в прошлом году доходы от услуг, предоставляемых "Управлением военизированной охраны", составили 8,621 млн манатов (на 25,9% больше, чем в предыдущем году), себестоимость услуг - 7,753 млн манатов (на 33,7% больше), общие и административные расходы - 1,149 млн манатов (на 32,8% больше).

По состоянию на 1 января текущего года активы "Управления военизированной охраны" составили 620 тыс. манатов, что на 29,6% меньше, чем в предыдущем году. За отчетный период обязательства компании увеличились на 3,2% и достигли 604 тыс. манатов, а балансовый капитал уменьшился в 19,7 раза до 15 тыс. манатов.