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Управление Приморского бульвара увеличило прибыль

Управление Приморского бульвара увеличило прибыль Управление Приморского бульвара завершило 2023 год с прибылью в 2,613 млн манатов.
Финансы
7 января 2025 г. 13:36
Управление Приморского бульвара увеличило прибыль

Управление Приморского бульвара завершило 2023 год с прибылью в 2,613 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность учреждения, это в 25,6 раза больше, чем в 2022 году.

Основные операционные доходы управления в 2023 году составили 19,712 млн манатов (на 1,6% больше, чем в 2022 году), расходы на человеческие ресурсы - 11,811 млн манатов (на 4,3% больше), на амортизацию - 1,725 млн манатов (на 19,3% меньше), прочие операционные расходы - 3,559 млн манатов (на 39% меньше), а расходы на валютные операции - 4 тыс. манатов.

По состоянию на 1 января прошлого года активы управления составляли 373,596 млн манатов, что на 3,9% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства организации увеличились на 64,1% - до 24,042 млн манатов, а балансовый капитал - на 1,4% - до 349,554 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Dənizkənarı Bulvar İdarəsi mənfəətini kəskin artırıb

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