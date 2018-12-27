Управление маркетинга и экономических операций SOCAR остается лидером по ненефтяному экспорту среди госструктур

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) в "Обзоре экспорта" за декабрь опубликовал рейтинг ключевых экспортеров ненефтяного сектора.

Как сообщает Report, представительство компании Azerbaijan International Mining Company LLP в Азербайджане возглавило список негосударственных субъектов ненефтяного экспорта в январе-ноябре 2018 года.

В первую десятку списка вошли ООО "MKT İstehsalat Kommersiya", ООО "Baku Steel Company", ООО "Kapitan Fruits", ООО "Azfruittrade", ООО "Food Export Shamkir", ООО "Sun Food", ООО "Qala meyvə-tərəvəz ixracat idxalat", ООО "Azerbaijan Sugar Production Association LLC", ООО TST Export.

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) возглавляет список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе.

За ним следуют ООО "Det-al Alüminium", ОАО "Азерэнержи", ООО "SOCAR Methanol", ЗАО "AzеrGold", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ООО "CTS-Agro", ОАО "Закупки и снабжение продовольственными товарами", Управление геофизики и геологии, Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР.