Управление государственного заповедника города Шуша выбирает аудитора

Управление государственного заповедника города Шуша объявило открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2021-2022 годы на соответствие международным стандартам.

Управление государственного заповедника города Шуша объявило открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2021-2022 годы на соответствие международным стандартам.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 100 манатов.

Претенденты могут представить первичные документы до 16:00 25 июня, а тендерное предложение и банковскую гарантию до 1% от его стоимости - до 16:00 10 июля в административное здание управления, расположенное в городе Шуша.

Предложения будут рассмотрены 11 июля в 16:00 по указанному адресу.