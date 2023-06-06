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Управление государственного заповедника города Шуша выбирает аудитора

Управление государственного заповедника города Шуша выбирает аудитора Управление государственного заповедника города Шуша объявило открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2021-2022 годы на соответствие международным стандартам.
Финансы
6 июня 2023 г. 18:54
Управление государственного заповедника города Шуша выбирает аудитора

Управление государственного заповедника города Шуша объявило открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2021-2022 годы на соответствие международным стандартам.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 100 манатов.

Претенденты могут представить первичные документы до 16:00 25 июня, а тендерное предложение и банковскую гарантию до 1% от его стоимости - до 16:00 10 июля в административное здание управления, расположенное в городе Шуша.

Предложения будут рассмотрены 11 июля в 16:00 по указанному адресу.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi auditor seçir

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