Управление государственного заповедника города Шуша перешло от убытков к прибыли

Управление государственного заповедника города Шуша завершило 2022 год с чистой прибылью в размере 290 тыс. манатов. 2021 год ведомство завершило с убытком в размере 90 тыс. манатов.

Управление государственного заповедника города Шуша завершило 2022 год с чистой прибылью в размере 290 тыс. манатов. 2021 год ведомство завершило с убытком в размере 90 тыс. манатов.

Как сообщает Report, по состоянию на 1 января 2023 года активы Управления составили 57,196 млн манатов, что в 23,3 раза больше, чем год назад.

За отчетный период обязательства ведомства увеличились в 96,5 раза, до 4,826 млн манатов, а балансовый капитал - в 21,7 раза, до 52,37 млн манатов.

Резкий рост капитала связан с увеличением в 33,9 раза (до 50,873 млн манатов) суммы выделяемых из государственного бюджета средств.