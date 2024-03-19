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Управление государственного заповедника города Шуша перешло от убытков к прибыли

Управление государственного заповедника города Шуша перешло от убытков к прибыли Управление государственного заповедника города Шуша завершило 2022 год с чистой прибылью в размере 290 тыс. манатов. 2021 год ведомство завершило с убытком в размере 90 тыс. манатов.
Финансы
19 марта 2024 г. 16:05
Управление государственного заповедника города Шуша перешло от убытков к прибыли

Управление государственного заповедника города Шуша завершило 2022 год с чистой прибылью в размере 290 тыс. манатов. 2021 год ведомство завершило с убытком в размере 90 тыс. манатов.

Как сообщает Report, по состоянию на 1 января 2023 года активы Управления составили 57,196 млн манатов, что в 23,3 раза больше, чем год назад.

За отчетный период обязательства ведомства увеличились в 96,5 раза, до 4,826 млн манатов, а балансовый капитал - в 21,7 раза, до 52,37 млн манатов.

Резкий рост капитала связан с увеличением в 33,9 раза (до 50,873 млн манатов) суммы выделяемых из государственного бюджета средств.

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