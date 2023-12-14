Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" завершило 2022 год с прибылью

Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" завершило 2022 год с чистой прибылью в размере 104 тыс. манатов, в то время как в 2021 году убытки управления составили 2,312 млн манатов.

Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" завершило 2022 год с чистой прибылью в размере 104 тыс. манатов, в то время как в 2021 году убытки управления составили 2,312 млн манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году основные операционные доходы "Ичеришехер" (от продаж) составили 3,592 млн манатов (в 2,3 раза больше, чем годом ранее), себестоимость продаж - 2,231 млн манатов (на 77,8% больше), прочие операционные доходы - 9,372 млн манатов (на 0,2% больше), прочие операционные расходы - 10,438 млн манатов (на 12,7% меньше), а платежи по налогу на прибыль - 191 тыс. манатов.

На 1 января 2023 года активы управления составили 181,446 млн манатов, что на 3,6% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства управления увеличились в 50,8 раза - до 203 тыс. манатов, а балансовый капитал на 3,5% - до 181,243 млн. манатов.

Напомним, что Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" было создано распоряжением президента Ильхама Алиева от 10 февраля 2005 года, а 16 мая 2007 года было утверждено Положение о его структуре. Его уставный капитал составляет 1 млн манатов.