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Стоимость биткоина упала до 42 тысяч долларов

Стоимость биткоина упала до 42 тысяч долларов Курс самых известных криптовалют обвалился в ночь на субботу примерно на 20%, биткоин достиг минимума с конца сентября, опустившись до 42 тысяч долларов, а общая капитализация рынка криптовалют уменьшилась на 16% и упала до 2 триллионов долларов,
Финансы
4 декабря 2021 г. 12:39
Стоимость биткоина упала до 42 тысяч долларов

Курс самых известных криптовалют обвалился в ночь на субботу примерно на 20%, биткоин достиг минимума с конца сентября, опустившись до 42 тысяч долларов, а общая капитализация рынка криптовалют уменьшилась на 16% и упала до 2 триллионов долларов,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

К утру падение чуть замедлилось, но остается довольно сильным. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на утро опускался в цене на 16,7% - до 47,25 тысячи долларов.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 16,36% - до 47,6 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

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