Уоррен Баффетт избавился от половины своих акций Apple

Уоррен Баффет, занявший седьмое место среди богатейших людей мира, избавился от половины акций Apple на десятки млрд долларов, что последовало за массовой продажей других ценных бумаг.

Американский инвестор Уоррен Баффет избавился от половины акций Apple на десятки миллиардов долларов, что последовало за массовой продажей других ценных бумаг.

Как передает Report , об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, финансовый холдинг Berkshire Hathaway американского миллиардера продал почти половину своих акций Apple - около 49% от принадлежавшего структуре объема, оставшийся пакет оценивается в $84,2 млрд.

"Только в апреле-июне Berkshire продала акций на $75,5 млрд, из-за чего ее денежный запас увеличился до рекордных $276,94 млрд", - говорится в статье.

Отмечается, что продажи акций и огромный объем денег отражают сложности с поиском Баффеттом достаточно выгодных инвестиций, которые сулили бы хорошую прибыль. Американский фондовый рынок растет: индекс S&P 500 торговался на уровне, почти в 16 раз превышавшим средний показатель за два десятилетия.

"Оракул из Омахи" поделился своим видением ситуации в мае, на ежегодном собрании акционеров Berkshire.

"Мы бы с удовольствием потратили накопленные деньги, но мы не будем их тратить, если не будем уверены, что наши действия сопряжены с очень небольшим риском и могут принести нам много денег", - пояснил Баффет.

Тогда же он похвалил показатели Apple, сказав, что бизнес у корпорации лучше, чем у American Express и Coca-Cola. С его слов, некоторую роль в продаже акций сыграло ожидание возможного повышения налоговых ставок, что вызвало желание зафиксировать прибыль, поскольку котировки Apple в последние годы резко выросли, только в этом году их стоимость увеличилась на 14%.

Баффетт - седьмой в рейтинге богатейших людей мира, составленном Forbes, состояние которого оценивают в 134,6 млрд долларов.