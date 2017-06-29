United Credit Bank подключился к системе MilliÖN

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) обратился к физическим и юридическим лицам, имеющим кредитные обязательства перед ОАО United Credit Bank.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что клиенты банка могут осуществлять выплаты посредством платежной системы MilliÖN.

Для этого надо выбрать в меню терминала раздел "Банковские услуги", затем ADİF, ввести ПИН-код удостоверения личности, подтвердить информацию. Затем клиенту следует выбрать нужный банк и совершить оплату.