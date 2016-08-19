United Credit Bank намерен восстановить лицензию

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ ОАО United Credit Bank (UCB), лишенный лицензии со стороны Центробанка Азербайджана (ЦБА) в январе этого года, намерен восстановить ее в судебном порядке. Об этом сообщили Report в банке.

По информации, несмотря на то, что Бакинский административно-экономический суд в феврале объявил UCB банкротом и назначил ликвидатором ООО Azerbaijan International Legal Company, до сегодняшнего дня процесс ликвидации не был начат по причине несогласия UCB с решением суда.

Так, банк подал апелляционную жалобу на решение суда, однако Бакинский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Акционеры UCB обратились в Верховный суд, который затягивает с решением. По полученной Report информации, принятие Верховным судом решения по данному делу ожидается к концу года.

Неопределенная ситуация с UCB затягивает выполнение кредитной организацией своих обязательств, в том числе, процесс выплаты компенсаций вкладчикам. В настоящее время в головном офисе принимаются платежи по кредитам, выданным до конца прошлого года, то есть осуществляются только приходные операции. Расходные операции приостановлены. По этой причине банк не может осуществлять выплаты клиентам. В то же время зарплаты сотрудников банка формально перечисляются на их счет, однако они не имеют возможности обналичивать эти средства.