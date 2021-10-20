United Airlines в III квартале вышла на прибыль

Американская United Airlines Holdings, являющаяся материнской компанией United Airlines, в III квартале получила чистую прибыль по сравнению с убытком годом ранее и увеличила выручку сильнее ожиданий.

Американская United Airlines Holdings, являющаяся материнской компанией United Airlines, в III квартале получила чистую прибыль по сравнению с убытком годом ранее и увеличила выручку сильнее ожиданий.

Как передает Report, об этом сообщает finmarket.

Компания связывает улучшение финансовых показателей с восстановлением активности в премиальном сегменте, «продолжающимся восстановлением» количества деловых поездок и ослаблением ограничений в отношении перелетов по ряду международных направлений.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 473 млн долларов США, или 1,44 доллара США в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере 1,8 млрд долларов США, или 6,33 доллара США на акцию, за аналогичный период прошлого года. С учетом разовых факторов компания зафиксировала скорректированный убыток на уровне 1,02 доллара США на акцию.

Выручка увеличилась в три раза — до 7,75 млрд с 2,489 млрд долларов США годом ранее. Выручка однако была ниже показателя за III квартал 2019 года, составлявшего 11,38 млрд долларов США.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток авиакомпании на уровне 1,58 доллара США на акцию при выручке в 7,64 млрд долларов США.

United Airlines в минувшем квартале перевезла 32,145 млн пассажиров против 9,793 млн за тот же период 2020 года. Загруженность рейсов повысилась до 76,1% по сравнению с 47,8%, в том числе на внутренних маршрутах — до 82,4% с 54,4%.

Тем не менее, в IV квартале авиаперевозчик ожидает сокращения выручки на 25–30% по сравнению с IV кварталом 2019 года.

Котировки акций United Airlines на дополнительных торгах во вторник выросли на 2,3% после публикации финансовой отчетности. Капитализация авиакомпании с начала года выросла на 6,9% и составила 15,3 млрд доллара США.