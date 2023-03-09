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Унифицирована методика расчета потерь бюджета по налогу на имущество юридических и физических лиц

Унифицирована методика расчета потерь бюджета по налогу на имущество юридических и физических лиц Кабинет министров внес изменения в постановление от 8 февраля 2020 года об утверждении "Методологии оценки влияния налоговых и таможенных льгот и освобождений на доходы государственного бюджета и Правил ведения реестра этих льгот и освобождений".
Финансы
9 марта 2023 г. 12:27
Унифицирована методика расчета потерь бюджета по налогу на имущество юридических и физических лиц

Кабинет министров внес изменения в постановление от 8 февраля 2020 года об утверждении "Методологии оценки влияния налоговых и таможенных льгот и освобождений на доходы государственного бюджета и Правил ведения реестра этих льгот и освобождений".

Как сообщает Report, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, методология подсчета потерь бюджета по налогу на имущество юридических и физических лиц в Азербайджане унифицирована. Для этого в подраздел 3.1.8 Правил были внесены изменения.

Отметим, что согласно статье 198.1 Налогового кодекса, физические лица платят налог на имущество за здания, водные и воздушные транспортные средства дифференцированно и по разным ставкам.

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Версия на азербайджанском языке Hüquqi və fiziki şəxslərin əmlak vergisi üzrə büdcə itkisinin hesablanması metodologiyası eyniləşdirilib

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