Unicapital повторно проведет продажу облигаций

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Unicapital будет проводить вторичные рыночные и РЕПО операции по облигациям METAK.

Об этом сообщил главный менеджер Инвестиционной компании Unicapital Гейдар Ибрагимли: "На Бакинской фондовой бирже во время размещения облигаций заявки были представлены со стороны 8 инвесторов и были размещены в полном объеме по номинальной стоимости. Увеличение в значительной мере спроса на облигации METAK дает основание утверждать, что на вторичные рыночные и РЕПО операции также будет высокий интерес. Эти операции будут проведены со стороны инвестиционной компании Unicapital, которая является андеррайтером размещения облигаций. Одной из основных причин высокого спроса на эти облигации со стороны инвесторов можно выделить их высокую ликвидность и выгодность условий. Облигации, гарантами которых выступают Unibank и МЕТАК, и доходность которых является на сегодняшний день достаточно высокой на местном фондовом рынке, считаются привлекательным инвестиционным инструментом для инвесторов".

Наряду с вышеизложенным, рост спроса на облигации также является признаком доверия относительно рынка ценных бумаг. В результате политики по развитию рынка ценных бумаг и совершенствованию инфраструктуры рынка, проводимой Палатой по контролю за финансовыми рынками (ПКФР), эмитенты и инвесторы имеют возможность открыто обращаться и быть информированными со стороны ПКФР и инвестиционных компаний. Это, в свою очередь, значительно облегчает понимание процессов регистрации ценных бумаг в ПКФР и дальнейшего их размещения на Бакинской фондовой бирже.

В соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах, размещение облигаций METAK было массово предложено универсальной и высокоскоростной торговой платформой Бакинской фондовой биржи. Все это создает условия для справедливой, безопасной организации торговли и оказывает положительное влияние на расширение базы инвесторов.

Отметим, что объем облигаций METAK составляет 3 000 000 манат, номинальная стоимость одной облигации – 1000 манат, где каждая облигация в общем количестве 3 000 штук дает доходность в размере 12% годовых. Период оборота облигаций – 1 год, проценты оплачиваются ежемесячно.