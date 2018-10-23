Unibank завершил третий квартал с прибылью

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ ОАО "Unibank" завершил третий квартал 2018 года с положительными результатами. Банк, который достиг развития во многих областях, с начала года получил прибыль около 34 миллионa манатов. В течение третьего квартала наблюдалось значительное увеличение в отдельных показателях. За отчетный период общий балансовый капитал банка увеличился на 14,7 млн манатов (17%).

Позитивные тенденции развития, начавшиеся с начала года, продолжались также в июле-августе-сентябре. В течение отчетного периода Unibank добился значительного прогресса во многих областях – кредитовании, не кредитных продуктах, а также в сфере цифрового банкинга.

В третьем квартале также наблюдалось активное кредитование. В течение квартала чистый кредитный портфель банка увеличился на 28 млн манатов (7%) и достиг 400 млн манатов. Unibank, всегда поддерживающий развитие предпринимательства в нашей стране, также увеличил свою деятельность по финансированию бизнес-проектов. В течение третьего квартала впервые в истории банковской деятельности страны Unibank запустил услугу онлайн выдачи корпоративных кредитов.

Unibank продолжает оставаться одним из самых надежных банков в стране. Об этом также говорят увеличение депозитов и остаточные суммы на счетах. За третий квартал текущие и долгосрочные счета клиентов увеличились более чем на 40 млн (более 10%). В частности, в объеме депозитов был отмечен рост на 11%, этим депозитный портфель банка на конец квартала составил 285 млн манатов.

Банк внес значительный вклад в увеличение оборота безналичных платежей в стране, таким образом в третьем квартале наблюдался значительный рост продажи дебетовых карт. С начала года наблюдалось увеличение продаж дебетовых карт на 18%.

Unibank, стремясь стать самым инновационным банком в стране, за прошедший период достиг высоких показателей в цифровом банковском секторе. Количество пользователей Unibank Mobile, который является самым использумым мобильным банковским приложением, превысило 200 000.