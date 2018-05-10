Unibank запустил новую карту UniMiles, с помощью которой можно заработать бесплатный авиабилет всех авиакомпаний

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Unibank ввел новшество в Азербайджане. Банк запустил новый карточный продукт UniMiles, с помощью которой можно заработать бесплатный авиабилет всех авиакомпаний.
До сегодняшнего дня на рынке страны не было карточного продукта, позволяющего приобрести авиабилет именно через любую авиакомпанию. Unibank реализовал и эту мечту клиентов. Теперь каждый получит возможность летать бесплатно через любые авиакомпании. Уникальная карта UniMiles дает возможность заработать мили, совершая безналичные платежи. Клиент сможет поменять накопленные мили в личном кабинете для покупки авиабилета любой авиакомпании. Также, UniMiles является премиальной картой, предоставляющей и дополнительные преимущества.
Какие еще преимущества дает карта UniMiles?
- Бесплатная страховка во время путешествия (1-8 дней);
- Бесплатный трансфер в аэропорт (Taxify):
- Начисление на остаток до 3% годовой прибыли ;
- Бесплатная справка в посольство;
- Комиссия за снятие денег (в банкоматах Unibank) – 0%;
- Бесплатное sms информирование;
- Бесплатное подключение к Мобильному Банкингу;
- В подарок бесплатная дебетовая карта Albalı Plus;
- Возвращение Taxfree на карту.
Если и Вы хотите заработать бесплатный авиабилет в страну, где хотите побывать, то приобретите карту UniMiles.
UniMiles – Будь готов к полету!
За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайте http://unimiles.az/, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az ).
Unibank – банк для всех и каждого!
Nərmin RəhimovaАвтор новости