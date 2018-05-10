Unibank запустил новую карту UniMiles, с помощью которой можно заработать бесплатный авиабилет всех авиакомпаний

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Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Unibank ввел новшество в Азербайджане. Банк запустил новый карточный продукт UniMiles, с помощью которой можно заработать бесплатный авиабилет всех авиакомпаний.

До сегодняшнего дня на рынке страны не было карточного продукта, позволяющего приобрести авиабилет именно через любую авиакомпанию. Unibank реализовал и эту мечту клиентов. Теперь каждый получит возможность летать бесплатно через любые авиакомпании. Уникальная карта UniMiles дает возможность заработать мили, совершая безналичные платежи. Клиент сможет поменять накопленные мили в личном кабинете для покупки авиабилета любой авиакомпании. Также, UniMiles является премиальной картой, предоставляющей и дополнительные преимущества.

Какие еще преимущества дает карта UniMiles?

- Бесплатная страховка во время путешествия (1-8 дней);

- Бесплатный трансфер в аэропорт (Taxify):

- Начисление на остаток до 3% годовой прибыли ;

- Бесплатная справка в посольство;

- Комиссия за снятие денег (в банкоматах Unibank) – 0%;

- Бесплатное sms информирование;

- Бесплатное подключение к Мобильному Банкингу;

- В подарок бесплатная дебетовая карта Albalı Plus;

- Возвращение Taxfree на карту.

Если и Вы хотите заработать бесплатный авиабилет в страну, где хотите побывать, то приобретите карту UniMiles.

UniMiles – Будь готов к полету!

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайте http://unimiles.az/, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az ).

Unibank – банк для всех и каждого!