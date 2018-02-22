Unibank запустил новую бизнес-технологию для своих корпоративных клиентов

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Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Корпоративные клиенты Unibank смогут передавать бухгалтерскую систему в интернет-банкинг с помощью одной транзакции. Система Open API позволяет бизнес-клиентам банка получать информацию и услуги в реальном времени, а также дает возможность управлять финансовыми счетами через единую цифровую платформу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Unibank.

Благодаря API, клиенту доступна вся информация о его картах и счетах. Эта платформа позволяет клиенту управлять финансовыми счетами. Система облегчает работу клиента, имеющего несколько банковских счетов. С помощью API можно с легкостью отправлять денежные средства с одного счета на другой. Клиент, интегрирующий данную систему в свою расчетную систему, может без ошибок и без опозданий совершать платежи.

Основные преимущества Open API в том, что система предоставляет полную безопасность данных. Клиенту данная система удобна тем, что, создав платеж в своей бухгалтерской системе, нет необходимости создавать идентичный платеж в ИБ, он создастся автоматически, получает информацию о статусе транзакций, позволяет получить выписку со счета. С помощью API на данный момент в интернет-банкинге проходят все виды оплат и переводов (в ближайшем будущем будет возможно перечислять заработные платы и массовые платежи), переводы со счета на счет (внутри страны и за пределами страны), со счета на карту, с карты на карту, с карты на счет, конвертация, государственные платежи, оплаты Azercell, оплаты НДС.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. Предприниматели могут обращаться в филиалы «Кара Караев», «Ичеришехер», «Дарнагюль», «Ясамал», 15-й филиал, 10-й филиал, «Нефтчиляр», «Аджеми» и «Unibank бизнес-центр» или в региональные филиалы в будние дни с 09.00 до 17.00.