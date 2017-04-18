Unibank запустил мобильный банк для бизнеса

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ ОАО Unibank ввел очередное новшество в сферу банковских услуг. Для частных предпринимателей банк создал приложение Unibank Mobile Business.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, приложение дает возможность предпринимателям, не приходя в банк, 24 часа в сутки следить за своими счетами и пользоваться услугами банка с помощью телефона.

Частные предприниматели могут воспользоваться следующим перечнем услуг: управление карточных и текущих счетов, получение информации по картам, кредитам, депозитам и счетам, получение выписки по карточным и текущим счетам, перевод денег на карты, счета и другим клиентам банка, возможность оплаты кредита, коммунальных и других расходов, получение информации о расположении любого филиала, терминала оплаты или банкомата банка, получение информации о курсе валют, банковских новшествах и кампаниях, возможность обращения в банк в любое время суток.

В ближайшем будущем ожидается расширение возможностей приложения. Создается платформа для оплаты налоговых и таможенных пошлин, а также оплат фонда социальной защиты и страхования.

Приложение Unibank Mobile Business работает на платформах İOS и Android. Загрузить приложение на планшет или смартфон можно с линка http://onelink.to/um-business

Подключение к приложению возможно в филиалах Unibank и с помощью услуги Asan İmza.