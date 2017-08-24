Unibank выпустил новую карту для бизнесменов

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Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ ОАО Unibank представил новую карту Albalı Biznes с целью поддержания владельцев бизнеса.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, карта Albalı Biznes объединяет в себе функции дебетовой и кредитной карты, способствует повышению оборота и развития более удобной и безопасной торговли между дистрибьюторами и владельцами магазинов, а также гарантирует оперативность.

Карта Albalı Biznes дает такие возможности, как стать обладателем уникальных услуг, доступ к приложению Unibank Mobile Business, проверка счетов и проведения транзакций между дистрибьюторами и владельцами магазинов в любой момент времени.

Карта Albalı Biznes дает множество преимуществ, как покупателям (владельцев магазинов), так и продавцам (дистрибьюторам), среди которых:

- Возможность получения льготного (беспроцентного) кредита;

- Оплаты дистрибьюторов без дополнительных документов и без комиссии в любом месте и в любое время;

- Моментальное информирование владельцев магазинов и экспедиторов об оплате;

- Подключение к услугам мобильного банка (Unibank Mobile Business) и интернет банка, возможность контроля оплаты 24/7;

- Возможность бюджетных оплат (ГФСЗ /Налоги/Таможенные пошлины другие) с карты;

- Возможность пополнения карты в любом филиале Unibank, терминалов cash-in и Е-manat;

- Автоматическое формирование истории выплат владельца магазина в мобильном банкинг-е.

- Освобождение от рисков управления наличными средствами;

- Оптимизация расходов и увеличение оборота за счет кредитной линии, выдаваемой со стороны банка;

- Прозрачный отчет;

- Моментальное поступление денег на счет.

Владелец торгового объекта может приобрести карту Albalı Biznes, придя в любой филиал всего лишь один раз. Карта бесплатная.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в фейсбук и твиттер (www.facebook.com/unibank.az ,https://twitter.com/unibank ).