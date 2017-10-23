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Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Unibank выпустил новую карту Albalı Gift номиналом 50, 100, 150 и 500 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, картой можно воспользоваться во всех магазинах, где есть POS-терминалы Unibank.

Стоимость карты равна подарочной сумме карты, то есть, для покупки карты Albalı Gift в номинале 100 манатов нужно заплатить 100 манатов. С ее помощью возможно совершать безналичные покупки в сети партнерских магазинов http://albali.az/az/partnyorlar. Срок карты 12 месяцев, она выдается клиенту в подарочном конверте.

Unibank обладает широкой филиальной сетью в столице и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00. Отметим, что 7 филиалов Unibank: "Аджеми", "Нефтчиляр", 15-ый филиал (напротив парка им.С.Вургуна), "Нариманов", "Хырдалан", "Барда", “Сумгайыт" и "Гянджа" с 10.00 до 14.00 оказывают услуги клиентам и в субботнем режиме. А до 15 ноября филиалы "Аджеми" и 19-ый (Бакиханова) будут оказывать услуги каждый день с 09.00 до 20.00.