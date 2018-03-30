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Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ ОАО "Коммерческий Банк UNIBANK" выплатил первые проценты держателям облигаций. На аукционе, состоявшемся 28 декабря 2017 года на Бакинской Фондовой Бирже, были выпущены в оборот 1000 процентных, именных бездокументарных необеспеченных облигаций Unibank общей стоимостью 10 млн долларов и номинальной стоимостью каждой по 10 тыс. долларов. Согласно условиям проспекта эмиссии, процентный доход выплачивается держателям облигаций каждые 90 дней.

Следует отметить, что на данный момент облигации Unibank в долларах являются одними из самых высокодоходных на рынке. Период оборота облигаций с 6% годовой ставкой составляет 6 лет и владельцы облигаций получат проценты 24 раза до конца срока.

Успешное размещение этих облигаций осуществлялось посредством инвестиционной компании Unicapital, дочерней компании банка.

Наряду с привлечением средств с открытого финансового рынка, целью также является запланированное увеличение поддержки Unibank в развитии рынка ценных бумаг Азербайджана. Средства от продажи облигаций направлены со стороны Unibank на финансирование ненефтяного сектора экономики, а также поддержки малого и среднего бизнеса.