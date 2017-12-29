Unibank увеличивает уставный капитал

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ На Бакинской фондовой бирже завершился процесс размещения 2 205 893 бездокументарных акций Unibank номинальной стоимостью 2,72 маната каждая (6 000 028,96 манатов).

Об этом сообщили Report в банке.

Одновременно на БФБ было успешно завершено размещение эмиссии процентных бездокументарных именных субординированных облигаций Unibank на общую сумму 10 млн долларов. В итоге уставной капитал банка увеличился на 5%, с 119 686 326,72 до 125 686 355,68 маната, а регулятивный капитал – на 50%, с 44 до 66 млн манатов.

В связи с увеличением уставного капитала произошли незначительные изменения и в долях акционеров. После второго этапа рекапитализации доля местных акционеров-физических лиц снизилась на 0,2 п.п., до 45,74%, доля DEG (Немецкой инвестиционной компании) увеличилась с 24,4% до 25,99%, доля Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) снизилась с 19,4% до 18,49%.

Следует отметить, что в этом году банк во второй раз увеличивает капитал. В июне рост составил 49 млн манатов.

Unibank, успешно преодолев при поддержке акционеров негативные последствия экономического кризиса и макроэкономических шоков 2015 года, абсорбировал все убытки, и завершает 2017 год с прибылью в 2 млн манатов. Согласно утверждённому трехлетнему стратегическому плану и финансовому прогнозу, банк планирует получить 15 млн манатов прибыли по итогам 2018 года.