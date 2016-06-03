​Unibank увеличивает поддержку реального сектора экономики

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Unibank увеличил выдачу бизнес кредитов в манатах. Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

"Выгодные условия по кредитам и качественный уровень обслуживания являются причиной все большего увеличения количества обращений за бизнес кредитами в Unibank. Так, число крупных корпоративных клиентов за несколько месяцев увеличилось на 12%, а общая сумма выданных бизнес кредитов за этот период составила более 13,6 млн. манатов", - говорится в сообщении.

В целом, наблюдается рост манатных вкладов. По словам директора департамента корпоративных услуг банка Маджида Мамедова, это в первую очередь обуславливается следующими причинами - стабилизация курса маната, страховое покрытие депозитов со стороны фонда страхования, высокой ставкой по манатным депозитам: "Таким образом, создается манатная масса в системе, которую впоследствии банки выдают в качестве кредитов".

Unibank также является одним из успешных партнеров Национального фонда поддержки предпринимательства. Только за прошлый год посредством фонда было выдано 130 кредитов, общая сумма которых составила 4,7 млн. манатов. С начала этого года Unibank продолжает активно выдавать кредиты с помощью НФПП. Кредиты, выдаваемые, по линии фонда отличаются очень выгодными условиями - всего 6% годовых. Кредиты бывают трех видов - мелкие, средние и крупные. Минимальная сумма кредитования 5 тыс., максимальная 10 млн. манатов.

Являясь надежным партнером Международных финансовых институтов, Unibank в рамках проекта поддержки сельского хозяйства за счет средств Всемирного Банка осуществляет кредитование предпринимателей, задействованных в аграрном секторе экономики. Основной целью этого проекта, инициаторами которого выступают министерство сельского хозяйства и Всемирный банк, является поддержка владельцев бизнеса, занимающихся сельскохозяйственной сферой предпринимательства.

Расширяя сотрудничество с ведущими международными финансовыми организациями, Unibank, оказывает поддержку и клиентам, желающим заниматься международной торговлей. Сотрудничество Unibank с такими известными и крупными финансовыми организациями как Credit Agricole и Unicredit Group, дает возможность корпоративным клиентам банка получить своевременную финансовую поддержку на международных рынках.

Unibank является универсальным банком и оказывает высококачественные услуги, как частным, так и корпоративным лицам. Клиентами Unibank являются, как крупные компании, представляющие нефтяной и ненефтяной сектор, так и малые и средние предприятия в Баку и в регионах страны. Утвержденная акционерами стратегия предполагает дальнейшее гармоничное развитие Unibank в рамках концепции универсального банкинга и в короткие сроки вывода бизнес направления на качественно новый уровень.

По словам директора департамента корпоративных услуг банка Маджида Мамедова, в рамках данной стратегии было решено открыть сеть специализированных бизнес филиалов, предназначенных для обслуживания клиентов, занимающихся малым и средним бизнесом: "Одной из поставленных целей в рамках принятой стратегии является более активное участие банка в международных программах. Целью данного решения является привлечение дополнительных выгодных финансовых ресурсов для клиентов, задействованных в секторе малого и среднего предпринимательства".

Отметим, что для получения высококачественных банковских услуг корпоративные клиенты банка могут обратиться в филиалы "Гара Гараев", "Ичери Шехер", "Дарнагюль", "Ясамал", Unibank-бизнес-центр, а также в региональные филиалы Unibank.