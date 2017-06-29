Unibank увеличивает капитал

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ 25 июля состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО Unibank.

Как сообщает Report, собрание пройдет в 15:00 в головном офисе компании по адресу г.Баку, Насиминский район, ул.Рашида Бехбудова, 55.

В повестку дня включен вопрос увеличения уставного капитала кредитной организации.

Напомним, что Unibank создан в 2002 году в результате объединения двух коммерческих банков Азербайджана - Mbank (1992) и Promtexbank (1994). Уставный капитал равен 70 565 232 маната. Акционерами банка являются Эльдар Махмуд оглу Гарибов (56,91%, председатель Наблюдательного совета), Европейский банк реконструкции и развития (12,15%), Немецкая инвестиционная корпорация DEG (6,68%), Джафарова Земфира Мирзя гызы (4,41%), другие физические и юридические лица, миноритарные акционеры (19,85%).