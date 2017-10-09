Unibank увеличивает капитал

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Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ ОАО Unibank к концу года в очередной раз планирует увеличить свой капитал.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, капитал повысится на 21 млн манатов и составит 140,686 млн манатов.

По информации, 13 октября этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном собрании акционеров. В течение этого года Unibank уже во второй раз увеличивает свой капитал. В июне уставной капитал был увеличен на 70% и на сегодняшний день составляет 119,686 млн манатов.

"Наметившаяся стабилизация экономики страны, увеличение активности Unibank в рамках корпоративного и розничного кредитования создали серьезную основу для дальнейшего расширения активности банка. Акционеры банка убеждены, что увеличение капитала поможет Unibank сохранить и укрепить свои лидирующие позиции на финансовом рынке страны", - говорится в информации.

Unibank является одним из крупнейших банков страны c участием иностранного капитала. На данный момент доля международных финансовых институтов DEG (24,37%) и ЕБРР (19,41%) в уставном капитале банка составляет около 44%.