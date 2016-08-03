Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Unibank увеличил уставный капитал на 78% или 55 млн. манатов до 125 565 232 манатов.

Как сообщили Report в банке, данное решение было принято на вчерашнем внеочередном собрании акционеров банка.

Увеличение уставного капитала будет проводиться за счет дополнительной эмиссии акций. Размещением акций будет заниматься ОАО "Инвестиционная компания Unicapital". Размещение будет проводиться в частном порядке, через регистрацию сделок на Бакинской Фондовой Бирже.

Отметим, что в настоящее время уставной капитал банка составляет 70 565 232 маната. Эта сумма сложилась из 25 943 100 акций с номинальной стоимостью 2,72 маната каждая.