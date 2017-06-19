Unibank увеличил уставный капитал на 70%

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Завершился первый этап рекапитализации ОАО Unibank.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, сегодня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялось размещение 18 059 000 акций банка номинальной стоимостью 2,72 маната на общую сумму 49 120 480 манатов.

Акции были приобретены существующими акционерами банка. В результате размер уставного капитала увеличился на 69,61% и составил 119 685 712 манатов. Сейчас идет завершающий процесс юридического и технического оформления сделки со стороны государственных органов БФБ.

В результате размещения структура акционерного капитала банка изменилась. Доля международных финансовых институтов Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) увеличилась до 21,9%, Немецкой инвестиционной корпорации (DEG) - 27,6%. Доля физических лиц упала до 50,5%.

Программа рекапитализации банка была принята на общем собрании акционеров 18 апреля 2017 года и имеет целью укрепить капитальную базу банка для компенсации убытков, возникших в результате макроэкономических шоков, и создать прочную капитальную основу для дальнейшего развития банка в постнефтяной период.

"Успешное размещение очередной эмиссии акций банка – это показатель высокого доверия международных финансовых институтов и местных инвесторов к Unibank. Менеджмент банка, пользуясь случаем, благодарит акционеров и клиентов банка за неизменную поддержку и доверие за последние 25 лет, и выражает уверенность в успешной реализации всех целей, согласно утвержденному стратегическому плану развития банка на 2017-2020 годы", - говорится в информации.

Unibank - один из ведущих банковских институтов Азербайджана. На данный момент банк обслуживает 940 тыс. физических и более 10 тыс. корпоративных клиентов.