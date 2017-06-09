Unibank: Увеличение капитала планируется в ближайшие две недели

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Работы по увеличению уставного капитала ОАО Unibank находятся на завершающем этапе. Об этом сообщил Report председатель правления банка Фаиг Гусейнов.

По его словам, процесс увеличения капитала завершится в ближайшие 2 недели: "К сожалению, получение разрешений от различных государственных учреждений заняло больше времени, чем мы предполагали. Однако все в порядке. Осталось только предпринять ряд внутрибанковских мер".

Глава Unibank также заявил, что банк намерен расширить кредитование за счет ресурсов внутреннего рынка: "Сейчас нет смысла привлекать валютные средства, а зарубежные инвесторы не выдают манатные кредиты. Мы намерены расширить кредитование за счет ресурсов внутреннего рынка. Уверен, что реформы в банковском секторе позволят сформировать манатную массу, которая может быть направлена на кредитование".