Unibank усовершенствовал интернет-банкинг для корпоративных клиентов

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Клиенты ОАО Unibank, как юридические лица, так и частные предпринимателями, смогут не приходя в банк осуществлять расчетные платежи и бюджетные транзакции.

Как сообщает Report, обновленная услуга интернет-банкинг позволяет владельцам бизнеса следить за своими счетами в любом месте и в любое время.

По информации, внедрение новых функций, возможность одновременного ввода нескольких подписей упростили работу клиентов.

Помимо этого, графа “Бюджетные платежи (DSMF/Налоги/Таможня и другие)” стала проще в использовании, функции графы Azercell усовершенствовались и стали проще, в графу “Переводы зарплат” добавлены новые возможности, предоставлен широкий выбор при авторизации и идентификации, добавлена возможность получения подтвержденного варианта оплат в любое время.

Юридические лица и частные предприниматели смогут подключиться к услуге не только с помощью Google Authenticator, но и через ASAN İmza. Обе возможности подключения дают клиенту право подписания всех документов.

Подключение к услуге интернет-банкинг бесплатно, возможны переводы всех видов.