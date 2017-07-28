Unibank стал победителем в очередной номинации

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ ОАО Unibank стал победителем в номинации среди банков, увеличивших оборот безналичных расчетов по картам VISA.

Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

Номинация была определена со стороны платежной системы VISA на основе результатов первой четверти 2017 года. В заявлении говорится, что клиенты банка выгодно совершают безналичные платежи картами Unibank, так как во всех зарплатных картах, а также в кредитной карте ALBALI PLUS и ALBALI PLUS debet имеется услуга сashback, которая позволяет клиентам вернуть до 20% потраченной суммы в партнерских и не партнерских магазинах (http://www.unibank.az/az/private-clients/cashback/).

"Unibank является одним из банков, широко поддерживающих увеличение безналичных расчетов в стране, а также электронных платежных услуг. В увеличении объема безналичных расчетов банка особую роль играет приложение Unibank Mobile. Unibank Mobile является многофункциональным и скачиваемым пользователями приложением. Обладая около 60 предлагаемых услуг, приложение предлагает клиентам те же услуги, что и банк. А созданное немного ранее приложение Unibank Business Mobile дает возможность индивидуальным предпринимателям управлять своим бизнесом в любое время и в любом месте", - говорится в информации.