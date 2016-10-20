Unibank создал собственную систему денежных переводов

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Unibank запустил собственную систему денежных переводов для использования внутри страны под названием Unitransfer. Преимущество данной системы заключается не только в более быстром межбанковском переводе, как внутри одного, так и разных городов, но еще и в отсутствии необходимости открытия счета для получения денег. Как сообщает Report со ссылкой на банк, для осуществления перевода достаточно указать имя, фамилию, отчество и код получателя. Получатель сможет забрать деньги буквально в течение нескольких минут после отправки в любом филиале Unibank.

Система денежных переводов Unitransfer позволяет перевести деньги в четырех валютах - манатах, долларах, евро и рублях. Комиссия для перевода составляет 0,4% общей суммы (минимум 2 АЗН/USD/euro, 200 RUB). На начальном этапе данная система будет функционировать внутри филиалов Unibank. В дальнейшем планируется его использование и в других банках.

Отметим, что Unibank оказывает своим клиентам услуги денежных переводов посредством 10 систем: “Золотая Корона”, Contact, Western Union, Faster, LİDER, BLİZKO, PrivatMoney, UPT и другие. Переводы могут осуществляться как в долларах США, так и в евро или рублях.