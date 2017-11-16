Unibank снизил процентную ставку по ипотеке до 6,8%

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Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ ОАО Unibank предлагает ипотечный кредит с годовой процентной ставкой 6,8%.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, это является новшеством в текущих рыночных условиях.

"Снижение годовой процентной ставки сделает ежемесячные платежи еще более выгодными и сэкономит значительную часть общей суммы кредита. Учитывая, что во многих банках процентная ставка государственной ипотеки составляет 8%, новая процентная ставка, предлагаемая Unibank позволит клиенту в течение 25-ти лет сэкономить до 35 000 манатов. По сравнению с 7%-ми ипотечными кредитами общая сэкономленная сумма равна 6 000 манатов", - говорится в сообщении.

Максимальная сумма кредита - 150 тыс. манатов. Заявку на кредит также можно подать, написав слово "ипотека" на 050 778 8117 whatsapp номер.

Клиенты Unibank могут выплачивать ипотечные кредиты через свои мобильные телефоны, не приходя в банк. Для этого достаточно загрузить приложение Unibank Mobile и войти в раздел "Государственные платежи".

Более подробную информацию можно получить по номеру (012) 117, на сайте банка по адресу www.unibank.az, либо на официальных страницах банка в фейсбук и твиттер (www.facebook.com/unibank.az и https://twitter.com/unibank).