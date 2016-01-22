​Unibank снизил лимит кредитных карт

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ ОАО Unibank снизил кредитный лимит карт Albalı Plus в два раза. По информации, данное решение банка относится ко всем картам с кредитным лимитом выше 1 000 манатов. Как сообщили Report клиенты банка, банк предпринял этот шаг в одностороннем порядке, не поставив их в известность.

В Службе клиентов "117" банка подтвердили информацию Report, пояснив, что не смогли проинформировать клиентов из-за проблем, возникших в системе банка: "Постепенно все клиенты банка будут проинформированы о решении банка".

Как сообщили в пресс-службе Unibank в ответ на запрос Report, клиенты могут получить информацию о картах, позвонив по номеру 117: "Банк предпринимает любые шаги в соответствии с пунктами договоров, заключенных с клиентами. Лимит на картах Albalı Plus определяется в соответствии с группами рисками. Клиенты могут узнать в Службе клиентов, к какой группе риска относятся их карты. Владельцы Albalı Plus, разместившие свои средства на карте, могут в любое время воспользоваться ими или обналичить в банке".