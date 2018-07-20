Unibank сдал в эксплуатацию новые банкоматы "три в одном"

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Unibank сделал еще один шаг в предоставлении своим клиентам высококачественных и быстрых банковских услуг. На этот раз банк полностью обновляет сеть ATM. В чем преимущество новых банкоматов по отношению к прежним и каковы дополнительные преимущества для пользователей?

Заур Алиев, заменяющий директора департамента DigitalBankingUnibank, ответил на вопросы о новых многофункциональных банкоматах.

- Как появилась необходимость менять старые устройства? Каковы основные преимущества новых банкоматов?

- Как Unibank, мы стремимся постоянно приносить новшества в нашу продуктовую линейку, качество наших услуг, и особенно в сферу цифрового банкинга. Одним из важных моментов в стратегии банка является стать самым инновационным банком страны и предлагать нашим клиентам более широкий спектр инновационных услуг. Поэтому было принято решение о замене прежних банкоматов, которые могли только выдавать наличные деньги, на новые многофункциональные банкоматы три в одном. Эти устройства имеют много преимуществ: начиная от удобства интерфейса, до объединения трех функций – выдачи наличных денежных средств, кэш ин и функции обмена валюты. Сочетание этих функций в одном аппарате, помимо улучшения удобства клиентов, также освобождает клиента от таких забот как, приходить в банк, искать устройства кэш-ин в отдельности от банкомата, ожидание в очереди, потеря времени и т.д. То есть функции, необходимые для всех этих операций, теперь объединены в одном устройстве - наших новых банкоматах.

-Иногда бывает трудно адаптироваться к инновациям. Могут ли клиенты банка легко использовать эти многофункциональные банкоматы?

- Да, мы наблюдаем, что наши клиенты довольны как функциональностью новых банкоматов, так и удобством их использования. Хотя он сочетает в себе много функций, он прост и удобен для пользователя. В то же время новый интерфейс, сенсорный экран и специальное защитное покрытие обеспечивают комфорт и дополнительную безопасность. То есть, защитное покрытие на экране банкоматов обеспечивает видимость экрана только на 90-градусов. Таким образом, экран видит только тот, кто стоит прямо напротив банкомата, и когда вы выполняете какую-либо операцию, люди вокруг вас (например, ждущие своей очереди в стороне) не могут видеть ваши данные. Это является дополнительным инструментом безопасности и повышает удобства клиентов.

Более того, здесь намного удобнее делать кэш-ин, потому что, в отличие от самих устройств кэш-ин, больше нет необходимости вводить купюры в устройство по одному. Новые банкоматы имеют возможность принимать за раз до 300 и выдавать до 210 купюр.

- Функция обмена валюты новых банкоматов - очень важный сервис для клиентов, в котором есть достаточная необходимость. Когда эта функция активируется?

- Если учесть, что пункты обмена валюты в настоящий момент не действуют, у населения возникают трудности в удовлетворении потребностей обмены валют после рабочего времени. В такой ситуации наличие функции обмена валют в новых банкоматах приходится очень кстати. В настоящее время активация этой функции для использования клиентами предполагается в ближайшем будущем. По завершении процесса клиенты смогут пользоваться этой функцией наших новых банкоматов 24/7 без комиссии. На первом этапе будет возможен взаимный обмен валют между долларом и манатом. В будущем также планируется возможность совершения операций с евро. После того, как услуга обмена валюты будет активирована, с иностранной валютой вы сможете совершать не только обменные операции, а также делать кэш-ин на вашу карту иностранной валютой. Например, на карту, связанную к долларовому счету, будет доступно сделать кэш-ин как в долларах, так и в манатах.

- Сколько банкоматов установлено на данный момент? Каковы планы на этот счет в ближайшем будущем?

-До конца этого года сеть ATMUnibank, состоящую из 72 банкоматов, планируется полностью обновить, и заметно увеличить количество банкоматов. В настоящее время клиенты могут сами проверить удобство новых банкоматов в 14 пунктах: в филиалах Нефтчиляр, Аджеми, Нариманов, Иншаатчилар, Бакиханов, Сахиль, Мардакян, Бешмертебе, Дярнагюль, Ахмедлы, а также в бизнес-центре Unibank, в Bravo на проспекте Бабека, в 28 Mall и Uniplaza - в нашем головном офисе.

-Подразумеваются ли в будущем какие-либо усовершенствования новых банкоматов?

- Да, в будущем с помощью этих банкоматов будет возможно в более широкой форме воспользоваться денежными переводами. В настоящее время при использовании системы денежных переводов Unitransfer, для отправки наличных средств внутри страны используются только устройства кэш-ин. В будущем же отправка денежных средств также будет возможна в наших новых банкоматах.