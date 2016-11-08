Unibank расширяет сеть партнеров

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Unibank возвращает клиентам наибольший процент от потраченной суммы при покупках с картой Albalı Plus debet.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Unibank.

Благодаря услуге Cash back, при покупках, сделанных с помощью карт Unibank, клиенту возвращается до 20% от потраченной суммы. Услуга Cash back присутствует на всех зарплатных картах банка, на картах Albalı Plus kredit и Albalı Plus debet.

Количество партнеров, желающих присоединиться к данному проекту Unibank, с каждым днем увеличивается. Теперь делая покупки в магазинах SWAROVSKI, Villeroy&Boch, Coincasa, Extravaganza, Ambiance, Rosental, Ladro, Tonasabo, Karen Millen, Oasis, French Connection, LK Bennet, а также расплачиваясь в ресторане Il Patio&Planeta Sushi картами Unibank, клиенты смогут получить обратно на карту до 10% от потраченной суммы.

Отметим, что со списком партнеров Unibank можно ознакомиться, перейдя по ссылке http://unibank.az/az/private-clients/cashback.