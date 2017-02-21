Unibank расширил возможности своего мобильного приложения

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В секции "Платежи" приложения Unibank Mobile создана возможность оплаты кредитов по ипотеке и штрафов за нарушения правил дорожного движения в новом разделе "Государственные платежи".

Как сообщает Report со ссылкой на банк, дополнительная комиссия за оплату не взимается. На данный момент также проводится кампания, в рамках которой перевод денег с карты на карту также осуществляется без комиссии.

Unibank Mobile предлагает следующие возможности: возможность следить за своими счетами в режиме онлайн; любая информация, любой перевод денег с карты на карту, блокировка или разблокировка карты одним кликом; оплата любой услуги (кредит, коммунальные услуги или оплата за интернет); введение своих ежемесячных оплат в систему с возможностью последующей автоматической оплаты; возможность удобного перевода денег любому другу из списка контактов; получение любой интересующей информации по депозитам. Приложение Unibank Mobile создает возможность для открытия депозитного счета, текущего счета и даже для оформления кредита под депозит. С помощью Unibank Mobile можно найти адреса любого филиала, любого терминала оплаты или банкомата, раньше всех узнать курсы валют и все новшества и кампании банка.

С помощью Unibank Mobile вы сможете найти адреса любого филиала, любого терминала оплаты или банкомата, раньше всех узнать курсы валют и все новшества и кампании банка. Мобильный банк Unibank Mobile работает на платформах İOS и Android. Загрузить Unibank Mobile на смартфон можно, перейдя по ссылке http://onelink.to/ffdbwf.