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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Unibank проводит специальную кампанию по случаю 2 февраля - Дня молодежи.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, каждый клиент в возрасте от 18 до 25 лет, обратившись в Unibank, получит дебетовую карту бесплатно. Кампания продлится до 4 февраля.

В рамках кампании клиенты смогут стать обладателями бесплатной карты от Unibank, разместив на карте первоначальный взнос в размере 20 AZN/USD/EUR. Карту можно заказать в ближайшем филиале Unibank или же онлайн (http://go.unibank.az/2Azdz07).

Преимущества карты от Unibank заключаются в возможности использования в любой точке мира, cashback до 30%, возможность получения скидок и преимуществ в более чем 500 партнер-магазинах.

Учитывая растущую потребность клиентов в банковских услугах, филиалы Unibank начали функционировать и по субботам. В частности, филиалы банка в столице и Абшероне - "Аджеми", "Нефтчиляр", "Сумгаит", "Нариманов", "Бакиханов", "Хырдалан", "Иншаатчылар", "Мардакян", "Ахмедлы", 14-ый и 15-ый филиалы, а в регионах филиалы "Барда", "Гянджа", "Мингячевир", "Товуз", "Губа", "Кяпяз" и "Шамкир" - функционируют по субботам с 10:00 до 14:00. Клиенты могут воспользоваться следующими услугами: получение кредитов, открытие депозитов, быстрые денежные переводы, операции с наличными деньгами и другие банковские услуги.